Parte do comércio abriu no domingo à tarde em Alegrete

Na tarde de domingo(11), em decorrência da véspera do Dia das Crianças algumas lojas abriram das 14h às 18h, em Alegrete. A reportagem do PAT, conversou com alguns dos comerciantes que citaram um movimento muito aquém do esperado. Mesmo que, por quatro horas, havia muitas apostas no movimento de última hora. Nas ruas, Praças e Parques o movimento de famílias era intenso. Mesmo assim, muitos lojistas indicaram que a data foi dentro do esperado com as vendas da última semana.

Algumas quadras da Rua Dos Andradas, em alguns períodos, não havia estacionamento, mas isso não se refletiu nas vendas.

De acordo com o presidente do Sindilojas, Roberto Segabinazzi, em entrevista na última sexta-feira, a expectativa para as vendas do Dia das Crianças deste ano, apesar da pandemia do coronavírus era muito positiva. Segundo Segabinazzi, o movimento começou a ficar aquecido nos últimos dias.

A aposta era relacionada aos recursos emergenciais e liberação de FGTS. Fazendo um comparativo com as outras datas anteriores, na Páscoa o comércio estava fechado, no Dia das Mães as lojas estavam parcialmente abertas e o Dia dos Pais também não foi diferente.