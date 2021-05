Parte dos sonhos de alguém ficou perdido com um sapato branco na Praça Getúlio Vargas

Compartilhe















Mesmo que a gente caia, canse, caminhar é o meio de andar sempre para frente em busca de nossos sonhos. E nestas buscas da vida não importam os calçados e sim os passos e os caminhos que trilhamos.

Uma cena inusitada foi registrada pelo ex vereador Celeni Viana, agora servidor do Irga, no último dia 28 quando ele atravessava a Praça Getúlio Vargas em direção ao seu trabalho na Rua Barão do Amazonas.

Em uma das alamedas da Praça, às 7h ele viu este sapato branco perdido por uma pessoa que seguiu apenas com um par do calçado. Os brancos, normalmente, são usado por pessoas que trabalham na saúde ou carnavalescos que há tempos não pisam com seus gingados na avenida.

Um sapato perdido, muitas história trilhadas de quem no silêncio da noite deixou parte para trás.

Viana até brincou com a cena, lembrando uma frase que sua mãe dizia: Sempre tem um sapato velho para cada pé. Este não seria o seu?

Vera Soares Pedroso