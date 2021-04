Partes de um cavalo foram descartadas embaixo da Ponte do Balneário Caverá

Compartilhe















Uma crueldade. Assim muitos dos comentários descreveram a situação a seguir que foi postada em redes sociais na tarde de ontem(15). Moradores do Balneário Caverá encontraram partes de um cavalo descartadas embaixo da Ponte Júlio de Castilho.

A cena revoltou algumas pessoas que classificaram como um ato de violência. Embora não se tenha certeza se a ação foi uma possível necessidade de saciar a fome ou até mesmo o furto para a venda da carne já que há semelhança com outros animais. Os cortes têm uma certa aparência com os das carnes bovinas: filé mignon, alcatra, contrafilé, fraldinha, patinho, lagarto, coxão duro e coxão mole.

“Pelas fotos está com jeito de descarte apenas de algumas partes do animal, não havia sido gerada nem uma ocorrência sobre o fato. Mas de qualquer forma, se foi para alimento isso lamentável e, se o caso tenha sido para comércio é também é muito grave. É violência, roubo, insegurança e isso causa espanto” – falou um morador à reportagem.

Sobre o consumo da carne de cavalo:

Para os brasileiros, comer carne do equino beira o tabu, mas em outros países faz parte do cardápio, como na França, Bélgica, Itália e países da Ásia, onde a carne de sabor forte e levemente adocicado é apreciada. Apesar do “preconceito”, um restaurante japonês de São Paulo já serviu sushi e sashimi feitos com carne de cavalo. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne de cavalo do mundo. – informações do Extra.