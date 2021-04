Dupla arromba estabelecimento comercial e logo depois é presa com os produtos do furto

Compartilhe















Dupla foi presa em flagrante pela Brigada Militar, na manhã de ontem(16), pouco tempo depois de realizarem um arrombamento em um estabelecimento comercial na rua Bento Manoel, em Alegrete.

Segundo informações do registro, a guarnição foi acionada através do 190, pois havia dois homens em atitude suspeita em um terreno baldio, nas proximidades do INSS. Os policiais identificaram os acusados, devido às características repassadas, na rua Bento Gonçalves. Eles foram abordados e, na revista pessoal e identificação, foi constatado que um deles estava com um tablet, dentro da calça e o outro com um notebook embaixo do moletom. Ao serem questionados da procedência dos produtos, ambos não souberam informar.

Porém, durante a abordagem, uma outra ligação ao 190, informava que um estabelecimento comercial havia sido arrombado e um tablet e um notebook tinham sido furtados. Os policiais foram ao endereço que ficava cerca de 200m da abordagem e a vítima reconheceu os produtos. Ela mostrou que os indivíduos entraram por uma janela basculante do banheiro e um vidro foi quebrado.

Os dois homens de 26 e 28 anos e a vítima de 45 anos, foram levados à DP. Em contato com o Delegado de Plantão foi determinado prisão em flagrante por furto qualificado. Depois de ouvidos, ambos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete. O fato aconteceu por volta das 7h de sexta-feira, na região Central, em Alegrete.