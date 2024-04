Partido Progressista promove capacitação aos candidatos da próxima eleição

Líderes do Progressistas (PP) participam de evento de qualificação visando ao pleito de 2024.

O Progressistas, em parceria com a Fundação Francisco Dornelles, continua seu percurso pelo Rio Grande do Sul com o evento “Capacita 11”, focado na capacitação das lideranças políticas do partido. O mais recente encontro ocorreu na Urcamp, em Alegrete, reunindo diversos representantes do partido na região.

O evento contou com uma série de palestras, incluindo a presença do jornalista e publicitário Giuliano Taddeu, especialista em marketing político e nativo de Alegrete. Entre os participantes estavam o deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Francisco Dornelles e líder do Progressistas gaúcho, juntamente com os deputados federais Afonso Hamm e Pedro Westphalen, e o senador Irineu Orth.

A presença local também foi destacada, com a presidente do PP-Alegrete, Miriam Suhre, ex-vereadora, e os vereadores da bancada marcando presença. O nome do PP local para a prefeitura, Luciano Belmonte, também participou do evento.

O tema central abordado pelos palestrantes foi “Eleições de 2024: como criar sua estratégia de comunicação”. O objetivo do “Capacita 11” é compartilhar conhecimentos, experiências positivas e discutir as ações para as eleições municipais de 2024. Além disso, busca fortalecer as bases do PP na defesa do crescimento do agronegócio, impulsionar o empreendedorismo, promover a criação de empregos e renda, e valorizar a família e os municípios.