PATRAM recupera veículo furtado em Alegrete

Na manhã desta quarta-feira (21), uma guarnição do 2° BABM(PATRAM), durante o patrulhamento ostensivo ambiental recuperou um veículo furtado, na noite de ontem(20), no bairro Capão do Angico, em Alegrete.

De acordo com informações, os policiais receberam a informação pela rede rádio do 2º Esquadrão de Policial Montada (2º Rpmon) que havia ocorrido um furto de um Fusca- VW ano 1980.

Sendo que, ao adentrar a Rua Gentil João Pedroso, bairro Nova Brasília, a guarnição visualizou o veículo, estacionado e abandonado.

O Fusca estava totalmente aberto e revirado. A Patram recolheu o veículo e apresentou na DP onde foi feito registro e posteriormente seria restituído à vítima.