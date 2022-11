Patriotas, acampados defronte ao BE, têm expectativa de mais adesões no fim de semana

A informação é de não vão cessar a vigília sem que o resultado do segundo turno das eleições seja revisto.

Na noite de ontem(4), como vem ocorrendo, o grupo maior se concentrou em frente ao 12º BE Comb Bld. Desde o dia 31 estão acontecendo as manifestações que iniciaram com bloqueios em rodovias federais e estaduais. Depois, uma concentração no Texacão e, desde o último dia 2, o QG passou a ser em frente à Unidade Militar.

Desde então, há um grupo 24 h no local e, durante os intervalos e à noite, o número fica mais expressivo.

Os manifestantes têm suprimentos e realizam almoços e jantas, além dos que ficam na vigília, àqueles que são favoráveis à causa também são convidados a participarem.

Vestidos de verde e amarelo e carregando a bandeira do Brasil, os participantes cantam o hino nacional brasileiro e pedem uma intervenção federal.

São inúmeras pessoas, famílias com crianças, que de acordo com eles, são a favor da liberdade, pátria e família.

O convite é para que o maior número de pessoas possíveis possam se juntar ao grupo.