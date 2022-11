Lili liberta seus sentimentos com tinta, tela e pincel

“Nas artes, como na vida, tudo é possível desde que se baseie no amor” – Marc Chagall

A arte tem o poder de ressignificar acontecimentos, despertar sentimentos e sensibilizar. As vezes é difícil definir o que é arte, pois depende do ponto de vista de cada um e nem sempre quem cria uma obra necessariamente quer transmitir algo específico.

Liriel Machado, está com 21 anos, e tem um dom lindo, pois encontrou na arte a forma de demonstrar seus sentimentos. Um dos últimos desenhos que realizou foi para demonstrar seu amor à avó, Dalciria Alves Machado que faleceu aos 87 anos. O amor é uma arte. Com todas as suas paixões e turbulências, há beleza e encanto no simples ato de amar. Ela desenhou elas, de mãos dadas no hospital.

Liri disse que a arte entrou em sua vida desde muito cedo. “Sempre gostei de desenhar e pintar. Na minha casa tenho um quadro que fiz quando tinha uns 6 anos, porém, aos 15 anos, vi na arte uma forma de expressar os meus sentimentos. Sempre fui uma pessoa tímida e quando era mais jovem tinha muita dificuldade de expressar minhas emoções, desde então, tenho aperfeiçoado minha arte”- explica.

Seus desenhos, sempre têm um significado, pois ela faz quando quer externalizar algum sentimento, seja angústia, amor ou saudade- esclarece.

Sobre a imagem que realizou no último contato com a avó, Liri declara: “perdi minha avó semana passada, e aquele foi um dos desenhos mais difíceis que já fiz, e não gostei do resultado de imediato, lembro que quando terminei fiquei com muita raiva porque não ficou como eu queria, mas foi a forma de dizer que a amo, eternamente”.

Liri, acrescenta que gosta da arte abstrata porque ela não é perfeita e nem tenta ser, o que pra ela, faz todo sentido.

“Se eu não sou perfeita, porque a minha arte tem que ser?’- comenta.

Liriel está cursando o quinto semestre da faculdade de Pedagogia, já é formada no curso normal e trabalha na EMEI Francisco Carlos, que fica perto da sua casa, no bairro Vila Nova. “A educação é sem dúvidas a minha segunda paixão, trabalhar com criança renova as energias de qualquer pessoa”- encerra.