Patrulha Rural apreende armas e munições na localidade do Capivari

Na sexta-feira(14), dois homens foram detidos pela Patrulha Rural, da brigada Militar, no interior do município de Alegrete, na localidade da Estrada do Capivari. A prisão ocorreu após a guarnição ser acionada devido a uma ocorrência de ameaça por arma de fogo.

Durante a abordagem, os policiais identificaram dois homens . Em seus respectivos veículos, foram encontradas armas longas e munições. A revista foi realizada após a denúncia de um vizinho que relatou ter sido ameaçado com um revólver e também ouvido disparos de arma de fogo.

Os homens apresentaram documentação que permitia o porte e manuseio das armas. No entanto, uma das espingardas estava registrada como furtada, o que levou à sua apreensão para investigação em inquérito policial.

Foram apreendidas: 47 munições calibre 12, 128 munições calibre 20, uma espingarda calibre 12 da marca Boito e uma espingarda calibre 20. Os homens foram ouvidos e liberados posteriormente. O caso segue em investigação para completa elucidação.