Transporte público terá linhas excepcionais neste domingo de Concurso da Prefeitura em Alegrete

Neste domingo (16), acontece o Concurso Público da Prefeitura de Alegrete. Para atender a demanda de transporte, cinco linhas irão operar excepcionalmente no domingo .

A linha Vera Cruz x Santos Dumont começa operar às 6h25 da manhã e encerrar às 20h30. Já a linha Piola x Vila Nova terá início às 5h50 e o encerramento está programado para às 20h do mesmo dia.

A linha XVIII x Nova Brasília terá início às 6h35 e o encerramento às 20h30 do domingo. Já a linha Prado x Santa Casa começa no mesmo horário e encerra no mesmo período, porém, com uma ressalva, irá atuar de hora em hora.