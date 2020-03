Paulista é preso no bairro Airton Senna com armas e um pé de maconha

No início da tarde de ontem (4), a Brigada Militar prendeu um indivíduo de 34 anos por posse ilegal de arma de fogo.

Segundo a ocorrência, os policiais receberam uma denúncia de que o morador de uma residência no bairro Airton Senna estaria cultivando um pé de maconha. No endereço, os PMs visualizaram o acusado que estava na frente da casa e, ao ver a viatura, entrou correndo na casa.

Os policiais realizaram acompanhamento e o abordaram. De imediato, encontraram uma caixa com folhas semelhantes à maconha e uma quantidade de maconha já compacta, as duas porções já estavam prontas para consumo. Também foi localizado um pé maconha, com mais de um metro de altura.

Ainda, na revista da casa, duas armas de caça foram localizadas. Não foram encontradas munições.

Diante do fato, o homem que é natural de São Paulo, foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Em contato com a autoridade policial, Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, foi determinado prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Depois de ouvido o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Foi feita a apreensão do pé de maconha e registro simples. Um celular e uma certa quantia em dinheiro, pouco mais de 40 reais, também foram apreendidos.