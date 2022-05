Peão acusa capataz de apropriação indébita

Share on Email

Segundo consta no B.O, a vítima destacou que trabalha como capataz em um estabelecimento rural que fica na localidade do Inhanduí. Ele pontua que um dos funcionários saiu do local e teria deixado alguns pertences.

E, por esse motivo, outros colaboradores que seriam amigos do acusado passaram a fazer uso de alguns objetos, contudo, na semana passada, o ex-funcionário enviou mensagens de voz ao Capataz o acusando de apropriação indébita, além de ameaças verbais.

Diante da acusação, a vítima decidiu fazer o registro de ocorrência, já que o homem já teria retirado parte dos seus pertences e retornado para buscar o que ainda estava no endereço.

O Capataz, destacou que não fez uso ou se apropriou dos pertences do acusado.