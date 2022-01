Peixes mortos tomam 4 km de praia em Pelotas

Um trecho de 4 km da faixa de areia da Praia do Laranjal, em Pelotas, na Região Sul do Rio Grande do Sul, foi tomado por milhares de peixes mortos entre domingo (9) e esta segunda-feira (10), de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Segundo o tenente Maurício Kerchirne, comandante dos guarda-vidas em Pelotas e São Lourenço do Sul, tratam-se de corvinas, uma espécie de peixe marítima trazida à Lagoa dos Patos pela água salgada do mar.

“Muitos já estão entrando em estado de decomposição, exalando um odor desagradável”, afirma.

A praia do Laranjal fica em uma lagoa que tem conexão com o oceano, característica que a torna um “laguna”. Além das corvinas, também surgiram águas-vivas mortas na areia. Embora só tenham aparecido na beira da praia agora, os peixes já estariam mortos há mais tempo.

Por enquanto, há duas especulações sobre o que aconteceu. Conforme Kerchirne, os peixes podem ter sido largados na lagoa após pesca de arrasto por alguma embarcação clandestina ou então ficado presos em alguma enseada após o vento empurrar de volta a água salgada para o mar.

“Desde ontem [domingo], está ventando forte no sentido Porto Alegre-Pelotas, o que deixa a água doce novamente. Mas, por enquanto, não temos como saber a causa da morte”, disse.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou que, em princípio, trata-se de uma ocorrência natural provocada pela alteração da condição da água do mar em relação à Lagoa dos Patos e associada ao vento.

Devido à presença de animais mortos, os guarda-vidas têm orientado os veranistas a ocuparem o lado esquerdo da faixa de areia, onde há pelo menos seis quilômetros com acesso livre à água. A maior concentração de peixes está no lado direito, perto do trapiche.

Ainda nesta segunda, a Prefeitura de Pelotas deve recolher os animais.

