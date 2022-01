Quatro adultos e um bebê morrem em acidente na ERS-477, em Áurea, diz CRBM

Share on Email

Cinco pessoas morreram em um acidente entre dois carros, na manhã desta segunda-feira (10), na ERS-477, em Áurea, Região Norte do Rio Grande do Sul. Entre as vítimas está um bebê.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão entre os veículos ocorreu por volta das 8h, no km 25. Um Fiat Strada, com placas de Centenário, teria realizado uma ultrapassagem permitida, mas colidiu de frente com uma Hilux emplacada em Áurea.

Os cinco passageiros da Strada morreram no local. São dois homens, duas mulheres e um bebê de três a quatro meses. Dados preliminares indicam que as vítimas estavam sem cinto de segurança e o bebê não estava na cadeirinha.

Os ocupantes da Hilux ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Erechim. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

A rodovia está bloqueada em ambos os sentidos.

Fonte: G1