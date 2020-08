Pela segunda vez consecutiva com bandeira laranja, Alegrete contabiliza 350 casos recuperados da covid-19

Compartilhe









O governo do estado do Rio Grande do Sul atualiza nesta segunda-feira (31) o monitoramento do distanciamento controlado.

A região de Uruguaiana deve permanecer por mais uma semana na bandeira laranja da classificação estadual. O indicativo da bandeira começou a valer no sábado e se estende até a outra terça-feira (8).

Essa já é a segunda semana consecutiva que a região fica na mesma cor de bandeira, depois de sair de uma vermelha. A laranja representa que mais atividades econômicas podem funcionar, mesmo que com restrições.

A cidade de Alegrete num comparativo com sete dias atrás revela números altamente positivos. No dia 23, o município havia testados 4.482 pessoas, diferente de ontem (30), quando 4.977 testes realizados. Ontem apenas um caso positivo, contra nenhum no domingo passado.

Na semana passada havia 439 casos confirmados, nesta eram 482, aumentando em 43 casos em 7 dias. Os casos ativos que eram 122, diminuíram para 119. Com 13 óbitos, o número de hospitalizados permaneceu inalterado, somando cinco pacientes.

Um número que chama atenção é o de pessoas em isolamento domiciliar. Na semana passada dos 122 ativos, só seis permaneciam no hospital, 116 estavam em casa. Ontem era 119 ativos e 114 em isolamento domiciliar.

O que também pode ser destacado é o numero de recuperados. No domingo passado eram 304 casos recuperados. Neste dia 30, aumentou para 350. Em observação inicial, sete dias atrás estavam 280 pessoas, hoje são 294.

A situação nesta segunda-feira (31), está com 22 pessoas aguardando resultado. Dos 18 leitos de UTI, 13 estão ocupados. Já nos 18 leitos da Covid, a taxa de ocupação é de 61,1%, com 11 pacientes. Dos 18 respiradores, 3 deles estão sendo usados. Conforme informação, dos 13 pacientes hospitalizados, seis não possuem covid-19, um está com suspeita e seis casos foram confirmados.

Júlio Cesar Santos Foto: Eduardo Silveira