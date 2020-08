Pense na sua proteção individual e no coletivo quando for aos mercados da cidade

Compartilhe









Um dos locais em que grande parte das pessoas não pode deixar de ir é ao supermercado. Porém, mesmo que esta necessidade seja invevitável, as pessoas devem evitar ir com mais de um membro da família e observar outros cuidados.

Uma alerta importante para as pessoas que forem fazer compras é levar a lista em mãos para evitar ficar muito tempo nos mercados com maior concentração de gente. Outra recomendação: depois de tocar nos itens e nos carrinhos não leve as mãos ao rosto antes de lava-las com água e sabão.

São cuidados básicos que podem reduzir a contaminação que é crescente no Município. Por isso, a necessidade de higienizar as mãos com álcool gel sempre, assim como o uso de máscaras que devem ser lavadas e trocadas a cada duas horas. E quem estiver com qualquer sintoma de gripe, evite aglomerações.

A transmissão é local e cada um deve se cuidar ao máximo e usar sempre máscara que ajuda na proteção individual.