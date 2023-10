Pequenos Aventureiros exercitam solidariedade e generosidade no Dia da Criança

Em parceria com um mercado, o clube arrecadou 90 kg de alimentos não perecíveis em apenas duas horas, das 9h30 às 11h30. O objetivo era claro: promover valores fundamentais como generosidade, solidariedade e empatia.

“A oportunidade de aprender sobre generosidade, solidariedade e empatia foi o foco deste dia especial para nossos aventureiros”, explicou Ariella Lucas, diretora do clube. A ação não se limitou apenas à arrecadação; os líderes do clube abordaram as pessoas na entrada do mercado com um panfleto informativo. Na saída, os doadores foram agraciados com o livro “O Grande Conflito”, um gesto de gratidão pela contribuição.

A arrecadação será transformada em cestas básicas, que serão montadas de forma personalizada de acordo com o tamanho das famílias beneficiadas. A montagem das cestas será realizada ao longo da semana pela líder da Ação Solidária Adventista (ASA), Julia Oliveira. Posteriormente, essas doações chegarão diretamente às casas das famílias necessitadas na comunidade.

A empatia, na sua essência, foi exercitada no centro de Alegrete

Essa iniciativa não apenas demonstra o compromisso do Clube Pequeninos da Fronteira com a comunidade, mas também destaca a importância de valores essenciais que moldam o caráter das crianças envolvidas. Em um mundo muitas vezes agitado, gestos simples como esses mostram como pequenas ações podem fazer grandes diferenças na vida das pessoas.