Perdemos tudo, diz moradora de casa consumida por incêndio no bairro Canudos

De acordo com informações apuradas pelo PAT, a moradora não estava presente no momento do sinistro, que resultou na completa destruição da casa.

A mulher, que preferiu não se identificar, relatou que residia com suas duas filhas pequenas. Ela lamentou a perda total de todos os pertences, incluindo os materiais escolares das crianças.

Repórter e taxista se reencontram após matéria viralizar no Alegrete Tudo

Apesar da rápida resposta dos bombeiros, a casa de mista foi destruída pelo fogo. Não há informações sobre as causas do incêndio, mas a moradora destacou que não havia nenhum equipamento elétrico ligado no momento do ocorrido. “Tirei tudo da tomada, sou uma mãe consciente”, ressaltou.

A cena deixou a mulher desolada. Guarnições da Brigada Militar e da PATRAM (Patrulha Ambiental) estiveram no local.