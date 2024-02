Repórter e taxista se reencontram após matéria viralizar no Alegrete Tudo

A matéria focalizou Toni Lares, um taxista de 55 anos com 29 anos de experiência na profissão. O responsável pela abordagem foi o repórter Julio Cesar Santos, do PAT que ao ver o carro em frente a um restaurante, resolveu conversar com o porto-alegrense.

À época, o morador do Bairro Cavalhada em Porto Alegre, e funcionário da Empresa Pública de Transporte e Circulação, afirmou que havia saído de Porto Alegre e a viagem de táxi durou pouco mais de 5 horas, permitindo ao cliente conduzir seus negócios já pela manhã e retornar.

Entretanto, o que chamou a atenção foi que naquele dia, em maio do ano passado, o encontro foi casual e, passado todo esse tempo, mais de nove meses, novamente, eles se reencontraram em um dia em que o repórter “errou” o caminho, falando sorridente. Geralmente, Julio Cesar não faz o trajeto percorrido e se deparou com o taxista. “Estou aqui com um cliente de uma multinacional. Ele chegou no Salgado Filho e já embarcou no táxi. Logo, vamos retornar”- explica.

Muito feliz e empolgado, Toni falou com o repórter do PAT e destacou que todos os familiares, até mesmo os que estão em outros estados, visualizaram a matéria. “Meu telefone não parava de tocar nos primeiros dias que o conteúdo foi ao ar. Muito bacana, não imaginava a repercussão que teve, rendeu inclusive um elogio na empresa pela forma como as informações foram repassadas. Fiquei muito feliz”, acrescentou.