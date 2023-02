Perseguição acaba com homem preso e contrabando apreendido em Alegrete

Na manhã desta quinta-feira(9), moradores da Zona Leste presenciaram uma ação policial que envolveu Polícia Rodoviária Federal de Santiago, Polícia Estadual e Brigada Militar de Alegrete.

De acordo com informações, os policiais rodoviários federais, tentaram abordar a caminhonete Mitsubishi, que fugiu e foi acompanhada pelas guarnições. A reportagem, tomou conhecimento que próximo à Ponte de Manoel Viana ocorreu mais uma tentativa de abordagem e a perseguição seguiu até Alegrete.

No posto da PRE em Alegrete, o motorista também não respeitou as ordens de parada e a sequência da ocorrência teve conclusão no bairro Centenário em Alegrete. O motorista natural de Santana do Livramento, de aproximadamente 25 anos, perdeu o controle do veículo chocou-se em um muro e saiu correndo. Entretanto, com apoio de todas as guarnições, o indivíduo foi interceptado e preso.

Na caminhonete, havia uma grande quantidade de cigarros, até o momento, sem mais detalhes da quantidade.

O homem preso e o material apreendido foram conduzidos à Polícia Federal em Uruguaiana.

