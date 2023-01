Mulher, a cavalo, invade avenida e é atropelada por um caminhão

Share on Email

Uma mulher, a cavalo, invadiu a pista na Avenida Assis Brasil, Cidade Alta, e foi atropelada por um caminhão, segundo ocorrência policial.

No início da tarde de segunda-feira(30), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada devido a um acidente de trânsito. No endereço, os policiais, se depararam com a vítima, uma mulher de 41 anos, caída ao solo.

No local, também, estava o condutor, de 46 anos, que relatou aos PMs, que trafegava na Avenida Assis Brasil em direção ao trevo, em seu caminhão Mercedes Benz, quando foi surpreendido pela vítima que adentrou a via, montada em um cavalo.

O caminhoneiro tentou frear, contudo, não foi possível evitar o atropelamento. A mulher foi encaminhada pelo SAMU até a UPA onde recebeu atendimento médico, com escoriações pelo corpo e possivelmente uma fratura no pé esquerdo.

O registro do fato foi confeccionado na Delegacia de Polícia de Alegrete. O cavalo não se feriu.