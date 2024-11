Personalidades são homenageadas na solenidade Estrela Negra que Reluz

Share on Email

Na noite de terça-feira, 19 de novembro de 2024, a Câmara Municipal de Alegrete realizou a Sessão Solene “Estrela Negra que Reluz”, marcando o encerramento das atividades da Semana da Consciência Negra. O evento, instituído pela Lei 6033/2018, homenageia personalidades negras que se destacaram na comunidade alegretense, indicadas pelas bancadas do legislativo municipal.

A sessão foi presidida pela vereadora Fátima Marchezan e contou com a participação do vereador João Leivas, coordenador da Semana da Consciência Negra 2024. O Secretário de Educação, Cultura e Lazer, Rodrigo Guterres, representou o Executivo Municipal no evento.

Homenageados da Sessão Solene

As bancadas indicaram os seguintes homenageados:

Alexandra Calade Costa (PDT): Natural de Porto Alegre e residente em Alegrete desde 1982, superou desafios financeiros e raciais desde a juventude. Formada em cabeleireiro, é proprietária de um salão e reconhecida por sua contribuição à autoestima de seus clientes.

João Carlos Lopes Oribes (Republicanos): Teólogo e fundador do Projeto do Bem, que promove ações solidárias na comunidade alegretense. Atua como líder comunitário, com foco em iniciativas sociais que impactam diretamente a vida de diversas pessoas.

Luri Maria Trindade de Andrade (PL): Empreendedora no ramo de decorações de festas, enfrentou uma infância humilde na zona rural e criou sua filha sozinha. É conhecida por sua dedicação à família e resiliência.

Sandra Elizabeth Gomes Carvalho (PT): Advogada e ativista social, oferece assessoria jurídica gratuita e promove igualdade racial. Atua também em atividades voluntárias no Centro Espírita Eulália Nogueira.

Sérgio Pinto Prates (Progressistas): Economista e especialista em gestão pública, participou de projetos voltados ao esporte e cultura. Atualmente, exerce o cargo de Diretor Administrativo na Câmara Municipal de Alegrete.

Sidnei Rechel da Silva Júnior (MDB): Zagueiro profissional com carreira internacional, representou Alegrete em equipes como Internacional, Benfica e Real Betis.

Cerimônia e discursos

Durante a sessão, os vereadores destacaram as contribuições dos homenageados à comunidade e ressaltaram a importância de suas trajetórias. Os homenageados, por sua vez, tiveram a oportunidade de agradecer, compartilhando relatos de superação e suas perspectivas sobre os desafios enfrentados.

A realização do evento reforçou o compromisso da Câmara Municipal de Alegrete com a valorização da história e das conquistas de personalidades negras. A cerimônia promoveu a reflexão sobre igualdade, representatividade e inclusão, alinhando-se aos objetivos da Semana da Consciência Negra.