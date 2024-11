Obras para temporada de praia já começaram no camping Rainha do Sol em Manoel Viana

No começo desta semana, as obras do camping Rainha do Sol começaram a entrar em prática. Dessa vez, o espaço passará por um revitalização, tanto na parte elétrica, estrutural e hidrológica que compõe o espaço.

A Prefeitura de Manoel Viana, divulgou em seu site, um comunicado que as estruturas estão sendo revitalizadas com pintura e demais reparações, para melhor atender os turistas das cidades vizinhas. Segundo o diretor de turismo, Eduardo Lara, “a equipe vem trabalhando para que as manutenções sejam concluídas até a segunda quinzena do mês de dezembro, possibilitando assim, a abertura oficial da temporada de verão na praia e Camping Rainha do Sol”, disse. O servidor, alerta também, para a área de banho que ainda não foi mapeada, além da Operação Golfinho que também será iniciada a partir da segunda quinzena do mês de dezembro.

Setores como; comércio, alimentação, roupas e outros, crescem de movimento com a abertura da temporada da praia. O nível da rio Ibicuí já está em seu nível normal, como alguns moradores relataram, já está aparecendo areia, então o nível do rio está nos conformes.

Fotos: Prefeitura de Manoel Viana