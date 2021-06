Pesquisa aponta que cesta básica mais barata subiu 22% nos últimos 12 meses

Compartilhe















A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon realizou mais uma pesquisa sobre o preço da Cesta Básica, referente ao mês de maio. A pesquisa foi realizada em comparação com o mês de maio de 2020.

Em maio de 2020, o maior preço da cesta básica foi de R$193,46. Já em maio de 2021, o maior preço da Cesta Básica encontrado foi de R$223,89, representando assim um aumento de 15 por cento.

O menor preço da Cesta Básica encontrado em maio de 2020 foi de R$146,92 e após um ano, o menor valor encontrado foi de R$170,19, demonstrando assim, aproximadamente, 22 por cento de aumento.

O preço médio da Cesta Básica em maio de 2020 estava em R $172,53 e agora, no mesmo mês, custa R$199,48, o que aponta um aumento de aproximadamente 15 por cento.

Contudo, na comparação entre abril e maio de 2021, os preços apontam uma pequena estabilização com leve aumento dos preços no mês de maio.

Foram quinze estabelecimentos visitados pelos técnicos do Procon, onde foram pesquisados trinta e três itens. A pesquisa analisa preço, não levando em consideração critérios como marca ou qualidade dos produtos. A pesquisa completa está à disposição na página do Procon, no site da Prefeitura Municipal.