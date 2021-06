Dois homens, de táxi, assaltam idoso em via pública e levam três mil reais

Compartilhe















Na manhã do dia 1º, um idoso foi alvo de dois indivíduos que o agrediram e roubaram a importância de 3 mil reais.

Segundo informações da ocorrência, a vítima de 75 anos disse aos policiais que foi até o banco, Caixa Econômica Federal, onde realizou o saque no valor de 3 mil reais e colocou em uma pasta.

Na sequência, saiu a pé em direção ao bairro Ibirapuitã, pois iria até a residência de um compadre.

Porém, quando estava nas imediações do Parque Rui Ramos, na Avenida Alexandre Lisboa, percebeu que um veículo(táxi), parou e dois homens, que estavam de bombacha, camisa e chapéu, desceram e foram em sua direção.

No momento em que eles saíram do veículo, o motorista entregou a um dos homens um cassetete. Por esse motivo, o idoso entendeu que seria um roubo pois lembrou que os indivíduos estavam no banco quando ele sacou o valor.

Mesmo tentando resistir, a vítima foi atingida com golpes de cassetete no braço e teve a pasta retirada de sua posse. Depois que os homens retiraram o dinheiro(3mil), retornaram para o táxi que seguiu em direção à Ponte Borges de Medeiros- Zona Leste.

O idoso ressaltou que não conhece os autores do assalto, entretanto, lembrou que ao chegar no banco, pelas vestes gaúchas, os homens chamaram sua atenção. A vítima, que é um trabalhador rural, ficou com lesões no braço.