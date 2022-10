PF, BM e Receita Federal apreendem 60 toneladas de soja contrabandeada da Argentina em Esperança do Sul

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul e com apoio da Receita Federal, apreendeu 60 toneladas de soja em Esperança do Sul, no Noroeste do estado. A carga foi encontrada em um porto clandestino instalado às margens do Rio Uruguai.

Segundo a PF, a ação ocorreu no final da tarde de terça-feira (4), durante atividade de repressão aos crimes transnacionais na fronteira do Brasil com a Argentina. O local era monitorado por câmeras de vigilância.

Além da soja, foram apreendidos dois tratores com guinchos hidráulicos, caçambas e outros equipamentos e veículos utilizados pelo grupo para movimentação do produto.

Os suspeitos fugiram para o país vizinho através do rio. A Polícia Federal instaurou inquérito para identificar os responsáveis pela soja apreendida.

Fonte: G1