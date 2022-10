Dois ciclistas morrem após serem atropelados por caminhão em Sapiranga

Um caminhão atropelou e matou dois ciclistas no final da tarde de terça-feira (4) em Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre. As vítimas foram identificadas pelo Corpo de Bombeiros como Elaine Lira de Campos, de 52 anos, e Altair de Carvalho, de 62.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) entrou em contato por volta das 17h30 pedindo apoio para socorrer as vítimas.

O acidente havia acontecido na Rua Porto Palmeira, no bairro Fazenda Leão. O motorista do caminhão disse que estava com a visibilidade prejudicada devido à luz do sol e não enxergou os ciclistas. A dupla teria morrido na hora.

Os corpos foram encaminhados pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) para necropsia. O caminhoneiro foi levado para a delegacia de polícia, onde prestaria depoimento. A Polícia Civil investiga o caso e apura a responsabilidade pelo acidente.