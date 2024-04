Pista de Skate da Zona Leste é pichada antes da inauguração

Na noite da última terça-feira, a pista de skate da Zona leste que será inaugurada em breve, foi pichada em seu interior. A Prefeitura de Alegrete divulgou algumas imagens sobre o ato de vandalismo que ocorreu e por meio de uma publicação em suas redes oficiais repudiou com vemência o ato.

“As obras estão na reta final, fruto do esforço e do sonho de toda uma comunidade de skatistas. Mas, para que esse espaço tão esperado esteja em plena atividade, precisamos do apoio de todos. Juntos, podemos garantir que a pista de skate seja um ponto de encontro para a prática do esporte e de lazer para todos”, completou a publicação.

Há cerca de três semanas, uma visita técnica realizada pelos engenheiros, Lucas e Raul, da Portico Engenharia e da arquiteta, Catiellen Thurow, deram um parecer positivo sobre o andamento da obra. Segundo informações dos profissionais, ainda não há uma data precisa para inauguração do espaço, porém, faltam alguns recursos de concretamento da pista.