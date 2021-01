Alegretense toma chimarrão e ouve música gaúcha com os filhos no Canadá

Compartilhe















Em mais de seis anos do site Alegrete Tudo, inúmeros relatos de alegretenses desgarrados pelo mundo passaram pela redação. Histórias de superação, de conquistas e de saudade do baita chão. Alguns alegretenses saíram da terra natal para desbravarem novos horizontes em busca de oportunidades de trabalho, outros para aperfeiçoamento em suas carreiras, estudos e tantos outros motivos. Mas, embora muitos não tenham retornado para o aconchego do seio familiar, o amor à terra amada permanece.

O PAT, a exemplo do que já realizou logo no seu lançamento em 2014, está novamente disponibilizando um espaço chamado Saudade do Alegrete para narrar histórias dos alegretenses que estão em outras cidades, estados e até países, mas que permanecem acompanhando os fatos do cotidiano e as informações do Município através do site Alegrete Tudo.

Em uma provocação na página do PAT com mais de 80 mil seguidores, em pouco tempo chegaram belíssimos relatos e histórias. A reestreia do quadro será com a alegretense Valéria Vargas Pires de 40 anos.

Residente há três anos em Montréal, no Canadá, Valéria disse que a saudade do Alegrete é uma constante e, por esse motivo, mantém alguns hábitos do povo gaúcho para que os filhos, de 3 anos, possam cultuar, assim como ela, a paixão pelo tradicionalismo. “Na minha casa temos a Bandeira do Rio Grande do Sul na parede, meus filhos de 3 anos adoram música gaúcha e tomam chimarrão comigo. É o mínimo que posso fazer pra que eles entendam e compreendam de onde eu sou, de onde eu vim. E, quem sabe ,vão aprender a amar como eu, o baita chão” – comentou.

Valéria disse que saiu de Alegrete muito jovem e foi para Rosário do Sul. Passado um certo tempo retornou a Alegrete onde ficou alguns anos e decidiu que deveria voltar para Rosário do Sul. Depois de mais um período na cidade das areias brancas, foi para Florianópolis onde conheceu o esposo, Enio. Há três anos o casal mudou-se para o Canadá, onde atualmente residem com os filhos, Amélie e José Miguel.” Mesmo que eu tenha passado por vários lugares, sou alegretense com todo o meu coração. Saudade do meu Alegrete!” – comentou a alegretense.

Participe da sessão Saudade do Alegrete, mande sua história para: e-mail- redacao@alegretetudo.com.br

WhatsApp: 55 999287002