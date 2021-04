Placar da vacinação em Alegrete: mais de 18% da população já tomou a primeira dose

Compartilhe















Desde o início da vacinação, Alegrete já vacinou 13.265 pessoas com a primeira dose, isso representa aproximadamente 18,17% da população. Com a segunda dose já são 2.260 vacinados, o que representa cerca de 3,10% da população.

O estado do Rio Grande do Sul tem um total de 1.555.270 vacinados com a primeira dose, isso representa 13,62% da população do estado. E 340.046 vacinados receberam a segunda dose, o que equivale a 2,98% da população do RS.

Em comparação com a média nacional, o Brasil tem atualmente um total de 22.170.108 vacinados que receberam a primeira dose, o que equivale a 10,47% da população brasileira. E 6.357.779 vacinados que receberam a segunda dose, o que é equivalente a 3% da população brasileira a Covid-19!

Em breve milhares de pessoas de Alegrete receberão a 2ª dose do imunizante contra a Covid-19!

Fique ligado nas datas, locais e não esqueça de ver a data na sua carteirinha de vacinação. Leve documento com foto e CPF!