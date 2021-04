Samu recolhe mulher dormindo em vala na BR 290

Compartilhe















Na manhã da última quarta-feira(7), a Brigada Militar atendeu a ocorrência de uma senhora que foi localizada em uma vala à margem da BR 290 em Alegrete. A denúncia inicial era de ela poderia estar sem vida.

Conforme informações dos policiais, eles receberam denúncias de uma pessoa e o Samu foi acionado.

No local, eles encontraram uma mulher que faz parte do Residencial Terapêutico. Ela já é conhecida da rede de saúde e por vezes foge do local. A mulher estava bem, mas tudo indica que ela se perdeu e acabou caindo na vala, por esse motivo, acabou dormindo.

Mesmo assim, foi levada à UPA pelo Samu e a Diretora do Residencial Terapêutico esteve com ela o tempo todo onde a usuária passou por exames e posteriormente retornou ao lar, pois há meses está no local.

O residencial terapêutico é um espaço para 20 pessoas, mas atualmente há 26 acolhidos, alguns com cerca de 17 anos. Nádia Mileto, coordenadora da Saúde Mental, descreveu à reportagem que eles se tornam uma grande família e, estão bem comportados levando em consideração todas as restrições da pandemia.