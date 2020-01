PM se joga de helicóptero para salva criança que estava se afogando

No fim da tarde do último sábado (18), perto das 18 horas, um adulto desesperado tentava salvar uma criança de oito anos na praia de Itapema do Norte, em Itapoá, Litoral Norte do Estado. O adulto queria alcançá-la e, ao mesmo tempo, fazia gestos de pedido de socorro com os braços no alto apontando para o local onde a criança estava.

O socorro “caiu” do céu. Naquele momento, o helicóptero Águia 01 da Polícia Militar estava realizando patrulhamento preventivo no Litoral Norte quando avistou o banhista pedindo socorro e a criança se afogando. Lançou um TOMM (Tripulante Operacional Multimissão) ao mar, que fez o resgate da criança e a devolveu para os braços da mãe em segurança. Segundo o major da PM Jair Pereira de Sousa, que estava de co-piloto no Águia, a menina estava brincando com a família na água quando foi surpreendida pelas ondas. “Para nós, é muito emocionante realizar este tipo de atendimento. Sentimento de dever cumprido ao salvar vidas”, destaca Jair Pereira de Sousa, lembrando que a guarnição do Águia é formada por pilotos e tripulantes multi-missão. Estes últimos são treinados para realizar resgates e salvamentos, além de atuarem como policiais militares. São sempre dois pilotos e dois tripulantes. O major conta, ainda, que já atendeu diversas ocorrências dessa mesma natureza durante o verão. Alerta aos banhistas O major da PM Jair Pereira de Sousa destacou que as correntes de retorno têm causado muitos afogamentos em todo o litoral. Ela é responsável por quase 80% dos afogamentos. Nada mais é do que a água que vem do oceano através das ondas, chega à praia em grande volume e precisa retornar para o mar. Ela volta pelo caminho mais fácil e é justamente nesse trajeto que se encontra a corrente de retorno. Os banhistas precisam ficar atentos a este fato bem como às bandeiras de sinalização.