Grêmio vence Flamengo em rodada boa para Paraná e Defensor no Efipan

A 7ª rodada do Efipan 2020, registrou apenas cinco gols em três partidas.

Precisando vencer o Grêmio aplicou três no Flamengo de Alegrete. O jogo de fundo na quinta-feira(23), foi decidido ainda no 1º tempo.

Bastaram 23 minutos de jogo para o tricolor gaúcho sacramentar três preciosos pontos para o time do técnico Allan Barcellos Silveira. Juninho aos 3′, Camilo (12′) e Luan aos 23 minutos deram números finais a partida.

O Mengo ainda teve um jogador expulso na metade do primeiro tempo. Maradona levou vermelho e foi mais cedo para o vestiário.

Na abertura da rodada o Paraná Clube superou o Juventude, 1 a 0. Bryan fez o gol dos paranaenses que se mantém no G8.

O outro jogo da noite registrou vitória do Defensor sobre o Nacional. O gol do Defensor saiu aos 20 minutos da primeira etapa através de Gonzalez Febles, para alegria do treinador Marcelo Damian Calistro.

Após a 7ª rodada, o Palmeiras é o líder com 9 pontos, mesma pontuação do Internacional e Defensor, a diferença é no saldo de gols: Palmeiras (12), Inter (7) e Defensor (2).

O Clube Athletico Paranaense é o quarto com sete pontos, supera o Grêmio quinto colocado pelo saldo de gols. Na sexta posição o Coritiba com seis. O Paraná é o sétimo com 4 pontos. Fechando o G8, o Nacional com 3 pontos.

8ª rodada – sexta-feira (24)

19h- Coritiba x Paraná

20h20min- Azuriz x Athletico

21h40min – Alianza Lima x Internacional

Júlio Cesar Santos Fotos: Alex Stanrlei