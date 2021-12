A Polícia Civil, por meio dos policiais do Setor de Investigação da Delegacia de Polícia de Alegrete, com apoio dos policiais da operação Hórus, na manhã desta terça-feira (7/12), no centro e no interior do município, cumpriram mandados de busca e apreensão.

As ações eram referentes a uma ocorrência de violência doméstica contra a mulher. Durante o trabalho, foram apreendidas uma pistola, três armas longas e munições, objetos que pertenceriam ao suspeito, um homem de 65 anos.