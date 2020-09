Polícia Civil de Alegrete prende homem com armas, munições, droga e dinheiro

Compartilhe









Um homem de 24 anos foi preso na tarde desta sexta-feira(18).

A Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigações, do Combate as Crimes Rurais da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete e da Delegacia Regional, sob a coordenação do Delegado de Polícia Maurício Arruda, cumpriram Mandado de Busca e Apreensão em referência a Lei Maria da Penha, nesta tarde.

Durante a ação, os policiais prenderam em flagrante delito, na um homem de 24 anos, morador no bairro Macedo.

O acusado, possui passagens pelos delitos de homicídio culposo, lesão corporal culposa, direção perigosa e violência doméstica.

Ainda segundo os policiais, o indivíduo tinha em sua posse: uma garrucha cal .32, marca Rossi; uma espingarda, cal 28, marca Rossi; uma pistola de ar comprimido, cal 4.5mm, marca Powerline; além de munições de diversos calibres, duas porções de maconha e R$ 1.600,00 em dinheiro.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os trâmites legais e posteriormente seria levado ao PEAL.

Fonte e foto: Polícia Civil de Alegrete