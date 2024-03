Polícia Civil prende homem de 20 anos por tentativa de homicídio em Alegrete

O autor, de 20 anos, é investigado por agredir com facão duas vítimas em via pública no bairro Promorar, em Alegrete, além de continuar ameaçando. O mandado de prisão temporária foi expedido após representação da autoridade policial ao poder Judiciário. Juntamente, foi pedido e cumprido também mandado de busca e apreensão na residência do autor – ele foi preso neste local, no bairro Nilo Soares Gonçalves.

Após cumpridas as exigências legais, ele foi encaminhado à DPPA e, após, ao Presídio Estadual de Alegrete.

Denúncias à Polícia Civil em Alegrete (garantido o sigilo): (55) 34270318 (plantão) ou (55) 984511689 (WhatsApp).