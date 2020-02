Polícia confirma que corpo encontrado em Guaíba é de motorista desaparecido

Para a polícia, a motivação do crime seria um possível envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. O crime é tratado como homicídio seguido de ocultação de cadáver e segue sob sigilo, disse a delegada ao G1 .

Rafael saiu da casa para trabalhar no fim da tarde do dia 6. Ele teria dito a amigos que faria uma corrida até Canoas, também na Região Metropolitana. Segundo a polícia, ele fez o último contato às 00h52 de sexta-feira (7), em um grupo de Whatsapp.

De acordo com o que foi apurado no inquérito, a corrida, que não chegou a acontecer, seria particular, chamada usualmente pelos motoristas de aplicativo de “PF”, ou seja, corrida por fora, sem relação com a empresa de aplicativo.