Polícia encontra drogas e arma dentro de painel de carro em São Borja; suspeito é preso

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (16), transportando drogas e uma arma escondidas dentro do painel do carro em que estava, na BR-285, em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram 11 quilos de entorpecentes, entre cocaína e crack, além de uma pistola.