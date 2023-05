Polícia indicia médico preso suspeito de assassinar a tiros ex-mulher e namorado dela em São Gabriel

O médico Wilson Roos Junior, 60 anos, suspeito de ter assassinado a ex-mulher e o atual namorado dela em São Gabriel, na Fronteira Oeste do RS, foi indiciado por homicídio qualificado nesta quinta-feira (25) pela Polícia Civil do estado. Ele está preso preventivamente desde 16 de maio. As vítimas foram identificadas como Thiéle Molina e Rodrigo Falcão pela polícia.

“Concluímos que a motivação foi o inconformismo com o fim do relacionamento e o início dela com a outra vítima. Além disso, foi constatado que as vítimas não tiveram chance de defesa, além de ter havido premeditação, por conta da quantidade de munições encontradas. Também pedimos o aumento da pena porque o crime foi cometido na presença física dos filhos da vítima”, explica o delegado Fabrício Lima Ferreira.

A arma usada para cometer o crime foi apreendida com 41 munições, além de oito estojos extra e dois carregadores.

O crime

De acordo com a polícia, o médico teria ido até a casa em que Thiéle residia na Região Sul de São Gabriel e discutiu com ela na porta da casa. Os dois brigaram e o médico atirou com uma arma de fogo contra ela e contra Rodrigo, que estava na casa. Logo após, o suspeito fugiu.

Rodrigo morreu no local do crime. Thiéle chegou a ser hospitalizada, mas morreu na madrugada de 17 de maio.

“[Eles] tinham se separado depois das eleições, mas reataram. Não deu certo. Ano passado, ela tinha registrado boletim de ocorrência contra ele”, conta o delegado Ferreira.

O médico e Thiéle tinham duas filhas gêmeas, de 3 anos. Segundo o delegado Ferreira, as crianças estavam na casa junto da mãe quando o crime aconteceu e teriam presenciado.

”Ele era Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) e tinha autorização para uso dessa arma de fogo. A arma de fogo foi apreendida, junto com outras 41 munições, e está sendo apurado se teria outras armas além dessa”, diz o delegado.

Por Gustavo Foster, RBS TV e g1 RS