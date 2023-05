Pai é condenado a mais de 100 anos de prisão por estuprar cinco filhas no RS

Share on Email

Um homem foi condenado a 104 anos, 9 meses e 22 dias de prisão por estuprar suas cinco filhas e torturar duas delas em Portão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com o Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS), os crimes aconteceram entre 2012 e 2022. Ainda cabe recurso.

O homem, que não teve sua identidade revelada para preservar o anonimato das vítimas, está preso na Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas, desde agosto de 2022. A mãe das crianças, que também era ré do caso, foi absolvida por falta de provas.

Já as crianças estão acolhidas em um abrigo institucional. Elas tinham entre 6 e 15 anos de idade na época dos crimes.

O caso foi descoberto graças a denúncias ao Conselho Tutelar e a uma delegacia de polícia de Portão. As investigações foram conduzidas pelo delegado Marcos Mesquita Moreira, e o processo tramita em segredo de justiça.

De acordo com a decisão da juíza da 2ª Vara Judicial da Comarca de Portão, Flávia Vaz Ribeiro Vanoni, os crimes eram praticados mediante intenso sofrimento físico e psíquico. Ela também condenou o réu à perda do poder familiar, por conta de as vítimas serem menores de idade.

Penitenciária Estadual de Jacuí, em Charqueadas — Foto: Divulgação/Brigada Militar

Por g1 RS