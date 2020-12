Polícia investiga matança de ovelhas por cães no RS

Em São Vicente do Sul, na Região Central do estado, o administrador Cleomar de Oliveira Pinto perdeu 40 ovelhas em três ataques realizados neste ano. O dono da fazenda de 180 hectares em que ele trabalha já pensa em desistir da produção.

“Não dá muito lucro. É uma coisa ou outra: ou é cachorro ou é abigeato. É complicado”, diz.

No Sul do estado, a situação se repete. Em uma fazenda de Pedras Altas, um produtor conseguiu evitar que ovelhas fossem exterminadas. Ficaram, porém, com muitos ferimentos.

A Associação de Proteção Ambiental de Teutônia mapeou os ataques na região. Só no ano passado, mais de 400 ovelhas teriam sido mortas por cães em Pedras Altas.

A hipótese do presidente da entidade, Vladimir da Silva, é que os cachorros se tornaram predadores depois de se perderem durante caçadas. “Essas matilhas de cães que atacam essas ovelhas acabam matando 14, 20 ovelhas de uma vez só”, supõe.

A criadora Cristina Soares Ribeiro se mudou de Pedras Altas para poder continuar a criação de ovelhas em Santa Vitória do Palmar, devido aos prejuízos.

“Muitos morreram, outros se perderam na propriedade, outros eu tenho sem orelha, todo mordido. E aí o que eu vou dizer pro meu comprador de carneiro, que vou entregar pra ele um carneiro sem orelha?”, questiona.

A Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato montou uma operação para combater os ataques. Um homem foi indiciado, suspeito de ser o dono de alguns desses cães.

“São animais que criados, muitas vezes, em situações muito complicadas”, diz André Mendes.

Polícia investiga ataque de cães a ovelhas no RS — Foto: Reprodução/RBS TV

No entanto, alguns criadores reagiram espalhando veneno pelas propriedades, com o objetivo de exterminar os cães. “As pessoas, às vezes, se perdem um pouco, no afã de tentar resolver o problema. É um outro crime que a pessoa tá cometendo”, afirma.

Em Bagé, na Região da Campanha, a lojista Cláudia Brignol Hahn acredita que perdeu três cachorros adotados por ela devido a essa situação.

“Meus cachorros saíram na porteira, voltaram passando mal e morreram em minutos. Eu acho que deveria ser proibido ser vendido esse tipo de veneno”, critica.

A presidente do Núcleo Bageense de Proteção aos Animais, Patricia Coradini, explica os riscos que usar o veneno contra os cachorros traz.

“O animal agoniza, é um sofrimento muito grande. Além disso, corre risco também a função da saúde humana, porque, quando tu joga veneno no pátio dos outros, na calçada, tu corre o risco que crianças podem pegar”, ressalta.

Veneno vendido em agropecuárias uruguaias

O veneno usado para matar cães é vendido em agropecuárias uruguaias, na fronteira com o Rio Grande do Sul. Com uma câmera escondida, a RBS TV flagrou o comércio ilegal em uma loja de Rivera, ao lado de Santana do Livramento.

O proprietário reconheceu que o produto é proibido. “Aqui é proibido, lá na Argentina acho que é liberado”, reconhece o homem.

O veneno é utilizado por injeção em pedaços de carne espalhados pela propriedade. Segundo o diretor do Sindicato dos Médicos Veterinários, João Batista Pereira Junior, o veneno pode matar qualquer animal.