Com níveis das barragens baixos, área semeada de arroz em Alegrete fica em 92%

O levantamento semanal do Instituto Rio Grandense do Arroz revela que os trabalhos de semeadura da safra 2020/2021 no Estado se encaminham para o término.

Em Alegrete, a colheita atingiu somente 92%. O técnico Douglas Adolpho, explica que a falta de água nos níveis das barragens prejudicou a semeadura do cereal em 100% da área projetada.

“Tem lavouras bonitas, o que preocupa realmente é o nível das barragens que estão baixando”, avalia Adolpho.

Segundo o profissional, na 3ª Capital Farroupilha, os trabalhos de semeadura finalizaram 92% do plantio.

Numa estimativa, conforme relato do profissional do Irga Alegrete, 60% das lavouras de arroz do município de Alegrete tiveram seu suprimento do recurso hídrico das barragens, que aconteceu no mês de outubro quando do início do plantio.

Adolpho pondera que 60% dos produtores que plantaram com água de barragem, em torno de 70% tinham capacidade plena para plantio, os demais não tiveram condições.

Numa avaliação preliminar, algumas áreas foram reduzidas, outras até se plantou na sua totalidade. O técnico do IRGA, revela que em certos momento, essas lavouras estão sendo conduzidas a banho, não da maneira que seria recomendada.

“Se teve essa redução aí de oito e meio por cento, na verdade, de redução de área, e aí a gente está vendo o que que vai acontecer nesse cenário da estiagem. Se essa área vai reduzir um pouco mais, ou se a gente vai conseguir manter ela até o final e colher bons frutos”, explica.

Os dados apurados apontam que 95,68% foram semeados até o último dia 9. Isso representa 927.329 hectares dos 969.192 ha estimados para o RS, restando ainda 41.863 ha de área com potencial de plantio. O levantamento é realizado pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Irga diretamente junto aos orizicultores gaúchos.

Do total semeado, 17.234 hectares estão na chamada fase de emergência (quando a planta começa a emergir, logo após a semeadura). Já 840.895 ha estão na fase vegetativa (estágio que dura de três a quatro semanas e vai da germinação da semente aos primeiros sinais da panícula). E 60.840 ha estão agora na fase reprodutiva (período entre diferenciação do primórdio da panícula e a fertilização, com duração de três a cinco semanas).

Sobre a Fronteira Oeste, o coordenador regional do Irga, engenheiro agrônomo Cleiton Ramão, explica o porquê dos números da semeadura na FO não terem evoluído nos últimos levantamentos. “A Fronteira Oeste não tem avançado em área semeada já há três semanas. A não evolução da área se deve aos níveis das barragens estarem abaixo do ideal. Como as últimas chuvas não foram suficientes para alterar os níveis, a área deverá se manter a atual”, comenta Ramão.

Júlio Cesar Santos Fotos: Deise Parcianello