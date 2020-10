Polícia investiga maus-tratos a criança de 1 ano internada em hospital de Caxias do Sul

De acordo com a polícia, a menina foi levada para atendimento pela mãe na noite da última quinta-feira (15). Pela gravidade dos ferimentos, os médicos orientaram que fosse feito um registro de ocorrência.

No dia seguinte à internação da criança, na sexta-feira (16), o padrasto da menina foi preso em flagrante por agressão à mulher. Segundo o registro policial, a Brigada Militar foi acionada por volta das 16h. De acordo com a delegada Aline Martinelli, eles tiveram um desentendimento por causa da ocorrência do dia anterior, envolvendo a criança.