Policiais civis de Alegrete participam de operação contra crime organizado na Fronteira

Compartilhe









84 Shares

Nesta quarta-feira (22), a Polícia Civil deu cumprimento a mandados de busca e apreensão da Operação Hórus, na cidade de Quaraí, que tem como objetivo desarticular organização criminosa responsável por crimes de contrabando de agrotóxicos e lavagem de dinheiro.

Na ação foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de 11 veículos, 2 caminhões, 1 motocicleta, computadores, celulares, agrotóxicos de origem Uruguaia, armas, munições e diversos documentos, somando o prejuízo no valor de mais de trezentos mil reais entre os objetos apreendidos.

A ação contou com a participação de policiais civis das Regionais de Alegrete, Livramento e Santiago, policiais militares e peritos do Instituto Geral de Perícias.

A operação foi Coordenada pelo Delegado de Polícia Regional Valeriano Garcia Neto e ocorreu no contexto da Operação Hórus, que é um desdobramento do Programa Vigia, do Ministério da Justiça, que visa incrementar ações de segurança nas regiões fronteiriças de todo o país, notadamente com uma base operacional instalada em Uruguaiana, das quais participam a Polícia Civil, Brigada Militar e Instituto Geral de Perícias.

Fonte: Polícia Civil/DPI/ 4ªDPRI com apoio da 12ª Região Policial