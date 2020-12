Policiais militares apreendem carro irregular, motorista sem CNH e arma de fogo

Em patrulhamento ostensivo, os policiais militares identificaram dois carros em atitude suspeitas na ERS 566, estrada do Frigorífico.

Diante da situação os policiais militares realizaram a ordem de parada aos dois condutores, de um Voyage e um Escort, No momento que seriam abordados, os acusados tentaram se desfazer da arma calibre 22, municiada. Foi constatado que o motorista do Escort não era habilitado e o veículo estava com licenciamento atrasado. Também foram localizadas facas, roupas e munições de calibre 38 nos veículos. No total havia quatro homens, dois em cada carro. Os acusados que estavam de posse da arama de fogo e munições foram encaminhados à Delegacia de Polícia onde foi realizado registro por porte ilegal de arma de fogo. Ambos os veículos antes da abordagem estavam em alta velocidade.

O Escort foi recolhido ao depósito do Detran e o motorista autuado.