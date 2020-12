Vila Nova deu bom exemplo de descarte correto de eletroeletrônicos

Comunidade da Vila Nova aderiu ao descarte correto de eletroeletrônicos.

Na manhã desta quarta-feira, 16, a Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Meio Ambiente, realizou coleta de eletroeletrônicos no bairro Vila Nova. O ponto para descarte dos materiais era no Largo Aracy Baez, onde foram recolhidos mais de uma carga de resíduos. A ação contou com o apoio da Secretaria de Agricultura e Pecuária e do setor de Controle de Vetores para o transporte.

A Secretaria de Meio Ambiente informa que está organizando o calendário de coleta nos bairros a partir de janeiro, oportunizando que todos possam realizar o descarte correto.

Hoje, 17, haverá coleta na avenida Freitas Valle em parceria com empresa Natussomos, das 8h às 16h.

A equipe da SEMMAM agradece aos moradores do bairro Vila Nova que fizeram o descarte correto dos eletroeletrônicos.