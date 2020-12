Cartinhas para o Papai Noel: comunidade ainda pode escolher a sua na campanha que já é sucesso

A elogiada iniciativa de um trio de empresários de Alegrete já mobilizou centenas de alegretenses. As empresas FNP – Frango no Potchê , Ricci Pizzaria e Posto São Cristóvão, bancaram a ação de realizar a tradicional campanha Cartinhas para o Papai Noel.

O Posto São Cristovão, ponto de coleta, encerrou no dia 15, o período para entrega das cartas. No próximo dia 23, encerra o prazo para os padrinhos presentearam crianças de até 10 anos neste natal 2020.

A ideia dos empresários surgiu após a notícia veiculada pelo PAT, de que os Correios não iriam realizar sua tradicional campanha de final de ano. Essas empresas genuinamente alegretense possibilitaram que o sonho de uma criança carente escrevesse umas cartinha e direcionar ao Papai Noel para receberem seus presentes neste natal atípico.

Conforme o empresário Junior Cortelini, as entregas já estão acontecendo. Em virtude da demanda, os presentes estão sendo entregues pelo Papai Noel. “Tem muita coisa e queremos entregar tudo a tempo”, destacou Cortelini.

Para Everton Costa, a partir de agora, o próprio padrinho vai realizar a entrega diretamente na casa da criança escolhida. “Brinquedos, cesta básica e bicicleta, são os mais pedidos. Ainda dá tempo de chegar no posto e escolher a sua”, informa Everton. Até a última segunda-feira (14), 540 sonhos já haviam sido realizados através das cartinhas apadrinhadas.

As cartinhas ainda podem ser escolhidas no Posto São Cristovão, que está situado nas esquinas da Alexandre Lisboa com Venâncio Aires.

O empresário Leonardo Prodocimo, ressalta a solidariedade da comunidade alegretense e destaca o êxito da campanha. “Não queremos deixar uma criança do projeto sem presente. Por isso, precisamos ajuda de todos”, avaliou Prodocimo.

Júlio Cesar Santos