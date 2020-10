Policial militar é acionado em acidente com moto e descobre morte de irmão: ‘Desespero total’

O policial militar José Renato dos Santos, morador de Tupã (SP), cumpria seu expediente normal de trabalho no domingo (11) quando foi acionado para atender um acidente entre moto e carro com morte. Ao chegar ao local, contudo, ele descobriu que a vítima era o seu próprio irmão Rogério Cardoso dos Santos.

Ao G1, o cabo Santos contou que seu irmão estava na chácara do pai com a família, comemorando o aniversário de 44 anos dele e do irmão gêmeo. O PM também estava no local, mas precisou ir embora depois do almoço para trabalhar, enquanto os outros familiares continuaram na comemoração.

À noite, o irmão precisou ir até a casa do sogro de moto – ele voltaria mais tarde para dormir na chácara. Foi no caminho que acabou se envolvendo na batida com um carro.

“Iniciei o serviço à noite e foi despachado a princípio para uma ocorrência de capotamento. Lá no local dos fatos, cheguei e visualizei uma moto totalmente destruída, cravada numa árvore. Logo abaixo vi o veículo e já percebemos que não se tratava apenas de um capotamento”, lembra o cabo.

Motociclista foi arrastado por 30 metros em vicinal de Tupã — Foto: João Trentini / Divulgação

Buscas pelo homem

De acordo com o PM, os bombeiros já estavam na estrada vicinal quando a corporação chegou ao local. Todos buscavam pelo motociclista, que não estava no local do acidente.

Segundo a Polícia Militar, ele foi arrastado por cerca de 30 metros depois da batida.

O PM Santos então consultou a propriedade da moto pelo número da placa do veículo – e descobriu que ela pertencia ao seu irmão.

De acordo com o cabo, ao fazer a descoberta, imaginou que a vítima poderia ser seu irmão ou sua cunhada, as únicas pessoas que utilizavam o veículo.

“Eu comecei a procurar em volta da moto e acho que Deus me livrou de não ter visto meu irmão da forma como ele ficou. Eu fui até a moto, efetuei a consulta da placa e deu como proprietária o nome da minha cunhada. Na hora deu aquele baque”, desabafa o PM.

Rogério Cardoso dos Santos, de 44 anos, deixou esposa e três filhos — Foto: Arquivo pessoal

‘Caiu a ficha de que era meu irmão’

O PM Santos então ligou no celular do irmão.

“Liguei no celular do meu irmão, caixa postal. Foi quando eu consegui falar com a minha cunhada e caiu a ficha de que era meu irmão que estava ali. No mesmo momento o bombeiro já anunciou que havia achado o corpo dele, aí foi desespero total”, lembra.

Motorista do carro fugiu sem prestar socorro após o acidente em Tupã — Foto: João Trentini/ Divulgação

Motorista do carro fugiu

Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro envolvido no acidente abandonou o veículo e fugiu do local após a batida. Nesta segunda-feira (12), ele se apresentou na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã com um advogado.

A Polícia Civil informou que o homem foi ouvido e liberado, pois não estava mais em flagrante. Ele será investigado por homicídio culposo e fuga do local do acidente.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações prosseguem e o crime pelo qual o motorista vai responder pode mudar caso seja comprovado que ele havia consumido bebida alcoólica.

“A única intenção minha é que realmente seja cobrado, que a verdade apareça e que ele seja punido pela lei”, desabafa o irmão da vítima.

Além dos irmãos, Rogério deixou esposa, três filhos e dois netos. Ele foi enterrado nesta segunda-feira (12) em Tupã.