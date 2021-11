Policial militar morre após ser baleado por colega no bairro Sarandi em Porto Alegre

Share on Email

Um policial militar morreu após ser baleado por um colega no bairro Sarandi, em Porto Alegre, de acordo com a Polícia Civil. O caso aconteceu por volta das 18h30min desta segunda-feira (1º), na Avenida 21 de Abril.

O PM baleado foi identificado como Lucas Oliveira, 37 anos, que atuava há cerca de 10 anos no 20° Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Nesta tarde, Oliveira estava junto de um colega — um PM que atua em Bagé — em frente a uma loja. Os dois conversavam quando foram abordados por uma dupla de criminosos, que teriam se aproximado já disparando contra os brigadianos, que não estavam em serviço no momento da ação.

— Quando começa a troca de tiros, um vai para trás do veículo e o Lucas para frente. Ele troca disparos e, quando os criminosos saem, vai para trás do carro ver o colega. Nesse momento, o outro PM atira em Lucas na cabeça. Pelas imagens, fica bem claro que um PM atira no outro — afirma o delegado Eibert Moreira, diretor da Divisão de Homicídios de Porto Alegre.

A polícia apura as circunstâncias do fato e deve ouvir o PM que sobreviveu.

— A gente ainda vai juntar informações. É preciso esclarecer se foi uma falha, se houve intenção no disparo. Tudo será investigado — acrescentar Moreira.

Até as 21h30min desta segunda, a Avenida 21 de Abril seguia completamente bloqueada após a ocorrência. Equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil também estão no local. A perícia chegou por volta das 20h50min.

Fonte Gaúcha ZH