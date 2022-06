Policiamento Ostensivo apreende menor, com drogas, em via pública

Share on Email

Durante o trabalho preventivo/ostensivo, da Brigada Militar, um menor foi apreendido com drogas e levado à Delegacia de Polícia e mais dois outros indivíduos sendo de 20 e 30 anos, também foram identificados com drogas. O registro foi por posse de drogas.

No caso do menor de 16 anos, durante o patrulhamento ostensivo, os policiais identificaram que ele estava saindo de uma residência que é apontada como ponto de droga, no bairro Saint Pastous.

O adolescente estava de bicicleta e, ao ser abordado, foi localizado em um dos bolsos a quantidade de 5,50g de cocaína e um cigarro de maconha, além de um celular e dois reais.

Ele foi levado à Delegacia de Polícia e realizado o registro por posse de entorpecentes. Depois de ouvido foi liberado na presença da mãe. A droga foi apreendida.

Já na Praça da Juventude, os policiais abordaram dois indivíduos, de 20 e 30 anos, em atitude suspeita. Na busca pessoal, foi encontrado no bolso da calça, de ambos, uma trouxinha de maconha, sendo confeccionado o registro no local.

O homem de 30 anos alegou que é usuário e costuma fumar maconha.